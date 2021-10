Alunos da rede municipal de Belford Roxo têm aula de reforço aos sábados para a prova do Saeb

Exames do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) serão realizados entre novembro e dezembro

A pandemia atingiu em cheio diversos setores da sociedade. Um deles é a educação. Pensando em preparar os alunos para as provas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que serão realizadas entre novembro e dezembro, a Secretaria de Educação de Belford Roxo implantou o projeto “Sabadou – Foco no SAEB”, que conta com a participação de 4.080 alunos de 57 escolas municipais.

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, destacou que o projeto, que começou no dia 18 de setembro, tem como principal objetivo deixar os alunos do 5º e 9º ano preparados para as provas. ” A proximidade do Saeb sempre nos leva a produzir sábados de reforço e simulados pra que os alunos estejam ambientados com as provas Essa necessidade também vem pela pandemia, pois teve perda de conteúdo por mais que todos tenham se esforçado para receber o conteúdo online O ambiente escolar é fundamental para o ensino

Esse momento é importante para que os alunos retomem o conteúdo perdido em 2020”, destacou Denis Macedo.

“Nosso projeto se iniciou com as turmas do quinto e nono com reforço em português e matemática com professores especialistas das disciplinas e que não são da própria turma. No próximo sábado (02-10) estaremos iniciando com turma do terceiro e quarto ano focando alfabetização, que na pandemia sofreu um baque”, arrematou Denis Macedo.

Oportunidades de aprendizagem

Na avaliação da secretária Especial de Assuntos Pedagógicos, Rosângela Garcia, o Projeto “Sabadou- Foco no Saeb” visa assegurar aos alunos diferentes oportunidades de aprendizagem, possibilitando que os mesmos tenham, aos sábados, uma nova chance de aprender e ainda de se apropriar das metodologias compatíveis com as propostas pela avaliação do Saeb.

“Nesse momento de retorno às atividades presenciais, o projeto Sabadou contribui ainda para o fortalecimento do vínculo dos alunos com o espaço escolar”, resumiu.

Aluna destaca professores

Aluna do 5º ano, Júlia Souza, 11 anos, enfatizou que aos sábados acorda cedo para ir às aulas. A estudante enfatizou que conseguiu se adaptar bem às aulas on-line durante a pandemia, mas prefere as presenciais. Ela acentuou a importância do projeto “Sabadou – Foco no Saeb”.

“Temos excelentes professores. Essas aulas são essenciais não só para o Saeb, mas para toda a vida escolar, pois daqui a alguns anos estaremos fazendo as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio)”, finalizou.

No Saeb, os alunos do quinto ano responderão um questionário de matemática e português. Já os de 9º ano deverão ainda ter questões de ciências. O Saeb será realizado entre os dias 8 de novembro e 10 de dezembro em todo o país.

O que é o Saeb?

O Saeb é um conjunto de avaliações realizadas para fornecer um diagnóstico da educação básica no Brasil. Ele é aplicado através de testes e questionários realizados em larga escala tanto na rede pública quanto na privada.

Os dados levantados permitem avaliar os níveis de aprendizagem dos estudantes, considerando o contexto socioeconômico para criar um retrato fiel do aluno. Além disso, o seu resultado é utilizado como indicativo da qualidade do ensino no Brasil, informação necessária para a elaboração e aprimoramento de políticas educacionais.

Noções de trânsito nas escolas municipais

A Secretaria de Educação de Belford Roxo (Semed) está realizando nas unidades escolares da rede atividades sobre a Semana Nacional do Trânsito. Na última quinta-feira, a ação aconteceu na Escola Municipal Tenente Mozart Pereira dos Santos, bairro Sargento Roncalli, e de acordo com a coordenadora da educação infantil da unidade, Nelma da Silva, os professores ensinaram e levaram orientações sobre o trânsito, significado das placas indicativas, sinalização de trânsito e através de atividades lúdicas, instruíram as crianças sobre as leis de trânsito.

A professora Luane Nunes explicou que receberam orientações da Semed para realizarem as atividades. “As crianças estão tendo uma vivência, conhecendo sobre as leis e além de aprender, se divertem com seu colegas da escola”, disse.