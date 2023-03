Alunos da rede municipal de Belford Roxo recebem novos livros

A Secretaria de Educação de Belford Roxo continuou nesta quinta-feira (09-03) a entrega de livros para os alunos da rede municipal de ensino. Os livros da educação infantil e paradidáticos foram distribuídos para os 570 alunos do 1° ao 5° ano da Escola Municipal São Francisco de Assis, no bairro Xavantes.

O secretário municipal da Educação, Denis Macedo, enfatizou que os livros são fundamentais para promover uma educação de qualidade. “Desde fevereiro estamos entregando os livros didáticos feitos exclusivamente para a nossa rede de ensino, esse é o nosso diferencial na qualidade no conteúdo”, ressaltou. “Também levamos livros com temas transversais e socioemocionais, como empatia, autonomia, resiliência, diversidade, acessibilidade e violência doméstica para a sala de aula”, completou Denis Macedo.

A pequena Emanuelly Vitória Alves, de 8 anos, ficou animada com a chegada dos novos materiais didáticos. “Eu adorei os novos livros. Gosto muito de ler, pintar e quero estudar bastante todas as coisas novas”, contou Emanuelly, que revelou o Português como matéria preferida ao lado da mãe, Cibele Silva.

A moradora do bairro Xavantes, Patrícia Luciana, de 33 anos, aproveitou a oportunidade para pegar os livros da filha Emanuelly Santos, 8 anos, e de alguns colegas de classe que moram próximos. “É um momento de uma nova rotina com novos aprendizados, as crianças ficam curiosas para absorver o conteúdo dos livros”, explicou. “Estou levando o material de outras crianças que os pais não puderam vir hoje, pois sei o quanto é importante esse material para eles”, concluiu Patrícia.