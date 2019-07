Alunos da escola Jardim Gláucia recebem carteiras de identidade

Cinquenta e oito crianças da Escola Municipal Jardim Gláucia, no bairro de mesmo nome, em Belford Roxo, que foram cadastradas no projeto “Protegendo o Futuro”, receberam a primeira via da carteira de identidade. A iniciativa é da Secretaria desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), em parceria com a Secretaria de Educação, Ministério Público (MP) e Detran, e tem como objetivo prevenir o desaparecimento de crianças e adolescentes do município.

O projeto foi criado em 2017 pela Secretaria Executiva de Direitos Humanos. No ano seguinte foi premiado em Brasília pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, como o melhor projeto com o Prêmio Direitos Humanos.

O secretário municipal de Assistência Social e Cidadania e Cidadania, Diogo Bastos, destacou que o projeto foi elaborado para identificar os jovens que desaparecessem ou se perdessem. “A cidade de Belford Roxo é a primeira do país a promover identificação biométrica em meninos e meninas do município”, arrematou.

