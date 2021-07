Alô, batalhão de Mesquita! Ladrão é o terror de lojistas e comerciantes do Centro de Nova Iguaçu

Segundo relatos de vítimas, marginal já assaltou grande parte do comércio da região.

Um assaltante que está à solta nas ruas de Nova Iguaçu vem aterrorizando comerciantes e moradores da região central da cidade da Baixada Fluminense. O marginal, que já fez dezenas de vítimas, age em qualquer horário e mesmo em locais com muita movimentação.

De acordo com relatos, ele tem como alvos principais estabelecimentos de menor porte, como mercearias, lanchonetes e salões de beleza. Uma empresária disse à reportagem do Hora H que o seu salão foi assaltado três vezes pelo mesmo criminoso em intervalos de poucas semanas.

“A gente não consegue mais trabalhar em paz porque tem a impressão de que ele vai agir a qualquer momento. É uma sensação de impotência. Estamos todos aterrorizados. Espero que a polícia coloque logo esse bandido atrás das grades”, desabafou a profissional do ramo de estética.

Flagrado por câmeras

Ainda segundo informações, o bandido costuma roubar na madrugada. Um dos comerciantes informou que, possivelmente, o ladrão utiliza uma técnica com ferramenta sofisticada que consegue bloquear os sensores de alarme, mesmo os de tecnologia de ponta, o que possibilita a ele arrombar lojas e entrar sem chamar a atenção.

Uma das câmeras de segurança da região flagrou o assaltante em ação. Pela imagem é possível descrever que o indivíduo é negro, tem estatura mediana, usa boné e carrega uma mochila. Ele foi visto rondando nas imediações do Posto Madureira 1, no início da Avenida Abílio Augusto Távora, e também na área comercial da Rua Dr. Thibau.

Comerciantes e moradores do Centro de Nova Iguaçu resolveram se unir numa campanha pela prisão do assaltante e estão oferecendo uma recompensa de R$ 2 mil para quem tiver informações que possam ajudar a polícia a capturá-lo.

Dados do ISP indicam queda na mancha criminal

O 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) traça metas de policiamento de acordo com a mancha criminal de cada região. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam que houve uma redução no número de roubos a estabelecimentos comerciais nas Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP 20), que abrange Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu, em 2021 quando comparada a 2020.

O levantamento aponta ainda que de janeiro a junho foram registrados 123 casos, contra 129 no ano passado, nessa modalidade criminosa. Em junho deste ano, foram 17. É preciso observar que os dados são atualizados por período.