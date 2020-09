Allan Turnowski é o novo secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro

O delegado Allan Turnowski aceitou o convite do governador em exercício, Cláudio Castro, para assumir o cargo de secretário estadual de Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Além da Polícia Civil, o governador também fez mudanças no Gabinete de Segurança Institucional, na Procuradoria e na Controladoria Geral do Estado. Os novos nomes no Governo do RJ: Allan Turnowski – Secretaria de Polícia Civil; Marcello Bertolucci – Gabinete de Segurança Institucional; Bruno Dubeux – Procuradoria do Estado; Francisco Ricardo Soares – Controladoria-Geral do Estado.

Em mensagem a delegados, o atual secretário da Polícia Civil, Flávio Brito, agradeceu pelo cargo que exerceu e desejou sorte a Turnowski. “Desejo ao Dr .Allan Turnowski, pessoa a quem tanto admiro por compartilharmos ideias e ideais para nossa polícia toda sorte e sabedoria do mundo na condução dos rumos da instituição”, escreveu o delegado Flávio Brito. Allan Turnowski foi chefe de Polícia entre 2010 e 2011.