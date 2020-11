Aliada do clã Cozzolino é executada com 14 tiros após gravar áudio com ameaças na Baixada Fluminense

Renata Castro era conhecida por publicar vídeos em suas redes sociais denunciando e criticando a situação do município

Os crimes com motivação política na Baixada Fluminense colocam em alerta a Polícia Civil. Na manhã de ontem, Renata Castro, de 40 anos, foi executada com pelo menos 14 tiros na porta de casa, na Rua Florêncio Vidal, no bairro Fragoso, em Magé. A vítima era conhecida por publicar vídeos em suas redes sociais denunciando e criticando a situação da cidade. Ela era alidada política da família Cozzolino, que comandou a Prefeitura de Magé em diferentes mandatos.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Renata diz que irá fazer uma fiscalização no Hospital de Magé, já que é um direito dela como cidadã. E desafia a quem tiver disposição para matá-la 30 dias antes da eleição, que o faça. “Amanhã é uma grande oportunidade para vocês me assassinarem. Quem tiver essa disposição para fazer o assassinato da Renata Castro 30 dias antes da eleição, como fizeram com o P9, como fizeram na Câmara dos Vereadores (…)”. Na gravação ela também classifica os atuais governantes de “corja de vagabundo, inoperante e irresponsável”.

Registro de ameaça na PF

Na última quinta-feira), Renata esteve na Polícia Federal para fazer um registro de ameaça de morte. No vídeo gravado em frente à Polícia Federal, ela diz que tinha feito uma denúncia contra a prefeitura e fala sobre ameaças:

“Não adianta me ameaçarem de morte. Hoje, teve dois cidadãos que foram no prédio me ameaçar, me coagir. O que eu fiz ontem eu vou fazer amanhã, vou fazer depois de amanhã. Mais uma denúncia aqui na Polícia Federal”.

Em nota, a PF afirmou que equipes já foram mobilizadas e que atua “de forma coordenada com a Justiça Eleitoral e acompanhando para verificar desdobramentos”.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) informou que está trocando informações com a 65 DP (Magé), delegacia da área onde ocorreu o crime, para levantar informações que possam auxiliar na identificação da autoria do crime. Uma das linhas de investigações é que a motivação do crime seja política.

Morta no dia do aniversário do filho

A vítima deixa dois filhos. Hoje, inclusive, era aniversário de um deles. Há seis horas, a aliada da família Cozzolino fez uma publicação para celebrar a data. “Hoje é um dia muito especial e cheio de felicidade! Desejo que a cada manhã Jesus abençoe seus passos e coloque um colorido especial no seu sorriso tão lindo”, dizia a mensagem. Ainda não há informações sobre quem teria praticado o crime, nem a data e local de enterro de Renata.