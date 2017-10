Alexandre Serfiotis busca recursos para Pinheiral

Foto: Reprodução

O deputado federal Alexandre Serfiotis participou, nesta semana, junto com o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, de audiências no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, no Ministério da Saúde e no FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). No Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário a reunião foi com Rogério Nardelli, assessor especial do ministro responsável pela pasta, Osmar Terra. Na pauta do encontro os repasses atrasados do governo federal para o município de Pinheiral, que deverão ser regularizados, além da construção de Centros de Referência e Assistência Social, com a aquisição de equipamentos e veículos. Já no FNDE discutiu-se com o assessor de relações institucionais da presidência do órgão, Maurício de Carvalho, a retomada das obras da Unidade Educacional Infantil no Parque Maíra, cujo projeto deverá ser reformulado.

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, agradeceu o apoio de Alexandre Serfiotis. Segundo ele, o parlamentar tem sido um parceiro importante do município. “Alexandre Serfiotis já destinou mais de R$ 1,5 milhão em emendas para Pinheiral, principalmente para o setor da saúde. Estes recursos e o seu empenho em resolver demandas da cidade que precisam de soluções em nível federal têm feito diferença, positivamente, para o município. Por conta deste apoio vamos realizar investimentos em oito Unidades de Saúde da Família do município, que serão beneficiadas com a aquisição de equipamentos. Além da parceria com Pinheiral, Serfiotis tem dado apoio a toda a nossa região”, disse.

O deputado federal Alexandre Serfiotis destacou o carinho com que é recebido pela população de Pinheiral quando vai ao município. De acordo com o parlamentar, em todas as oportunidades que surgem ele faz questão de frisar a parceria que tem com o município. “Estou aqui em Brasília de gabinete aberto para receber as demandas de Pinheiral e dar a elas o melhor encaminhamento possível. O prefeito Ednardo, além da responsabilidade em administrar o município de Pinheiral, o que vem fazendo de forma positiva, agora terá também a de ser o presidente do Consórcio que reúne as 12 cidades da nossa região do Médio Paraíba”, informa.