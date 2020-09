Alerj vai ceder prédio para construção do Hospital do Olho no Rio 

O município do Rio poderá ganhar um Hospital do Olho no prédio anexo da Assembleia Legislativa do Estado (Alerj), que será desativado. A implantação da unidade especializada em oftalmologia, proposta pelo projeto de lei 3.140/2020, de autoria de Rosenverg Reis (MDB), com coautoria do presidente André Ceciliano (PT) e do deputado Marcio Canella (MDB), foi publicada no Diário Oficial ontem.

Ao anunciar no plenário que havia protocolado o projeto, o autor afirmou que já conversou com o governador em exercício, Cláudio Castro (PSC). “O governador adorou a nossa ideia de ceder o prédio para viabilizar a construção de um moderno Hospital do Olho. Com a aprovação dessa iniciativa, poderemos dar início a todas as etapas para que essa conquista possa ser alcançada o mais breve possível”, afirmou Rosenverg.

A instalação da unidade de oftalmologia ocorreria após a mudança dos gabinetes dos deputados para a nova sede, o Edifício Lucio Costa, no antigo Banerj. O projeto de lei foi inspirado no Hospital do Olho de Duque de Caxias, referência na especialidade e que recebe paciente de todas as regiões do Estado.

Baixada Fluminense

Criado em dezembro de 2017, o Hospital do Olho Julio Cândido de Brito foi a primeira unidade municipal especializada em oftalmologia gratuita da Baixada Fluminense. Conta com equipamentos de última geração e já realizou mais de dois milhões de atendimentos, 1,3 milhão de exames e 33 mil cirurgias de catarata.

“Nada mais justo que tenhamos outro hospital de referência para cuidar da visão da população do Rio de Janeiro, que carece dessa especialidade tão essencial que pode evitar que pessoas fiquem cegas”, defendeu Rosenverg.

O projeto ainda vai passar pelas comissões da Casa e ser votado por todos os deputados. Se aprovado, segue para sanção do governador, que deve regulamentar a lei.