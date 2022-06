Alerj participa da posse do CRT/RJ

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), participou nesta quarta (22), da sessão solene de posse dos integrantes da nova Diretoria Executiva e do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado do Rio de Janeiro (CRT/RJ) para o mandato do quadriênio 2022-2026. O encontro foi promovido pela Comissão Eleitoral Regional (CER/RJ) e realizado no plenário da Casa.

“É uma honra prestar essa justa homenagem a essas instituições que são fruto de uma luta de mais de 50 anos dos técnicos industriais, desde a regulamentação da profissão, em 1968. Esta data representa uma conquista histórica, mas, principalmente, o início de uma nova época, com mais segurança à sociedade e valorização profissional para milhares de técnicos, devidamente reconhecidos como profissionais imprescindíveis para o desenvolvimento do país”, disse Ceciliano.

Nos cargos de direção, tomaram o presidente Gilberto Silva Palmares; o vice-presidente, Olindino Cerqueira de Sousa; o diretor administrativo, Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira; o diretor financeiro, Francisco Viana Balbino; e o diretor de Fiscalização e Normas, Luiz Antônio Soares da Rocha.

Também tomaram assento 36 conselheiros regionais e seus respectivos suplentes. O presidente eleito, Gilberto Silva Palmares, destacou três propostas do novo mandato.

“Um elemento extremamente importante na formação de qualquer técnico é o estágio, que está cada vez mais escasso. Vamos fazer uma reunião na Alerj para pensar em iniciativas conjuntas para incentivar um programa de estágio de técnicos-industriais no Rio. Também vamos conversar com a necessidade de que seja enviada para cá a mensagem para renovar a lei dos pisos estaduais de salário. Além disso, vamos mediar a abertura de concurso público para a contratação de fiscais”, apontou o conselheiro, que recebeu moção de congratulações do presidente do Parlamento fluminense.