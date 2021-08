Alerj lamenta morte do ex-deputado José Távora

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) lamenta a morte do ex-deputado José Távora, ns úlyims quarta-feira. Távora, que foi deputado estadual por quatro mandatos, faleceu em decorrência de problemas cardíacos, aos 85 anos. A Casa fez um minuto de silêncio em homenagem ao parlamentar, durante a sessão plenária.

O ex-deputado exerceu funções significativas na Casa, tendo sido líder do governo no mandato 1999/2002 e 3º Vice Presidente da 7ª Legislatura. Entre suas leis, estão a que autoriza o Executivo a criar um programa habitacional para policiais civis e militares (4.114/03) e a que cria regras de transparência nas publicidades de empreendimentos imobiliários (4.144/03).

Concessão post mortem

O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), anunciou que irá propor a concessão post mortem da Medalha Tiradentes a Távora. “Fomos deputados nesta Casa, entre 1999 e 2000. Foi um deputado que fez muito pelo estado, pela sua cidade Nova Iguaçu”, frisou.

Atuou como promotor de justiça

Advogado por formação, Távora também atuou como promotor de justiça e procurador do município de Nova Iguaçu, onde também exerceu o cargo de secretário de Indústria, Comércio e Meio Ambiente. Conhecido pelo perfil articulador e negociador, Távora também presidiu a União Nacional dos Legislativos Estaduais (Unale) entre os anos 2005 e 2006.