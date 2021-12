Alerj institucionalizará comitê do Unicef para prevenir mortes de adolescentes

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), institucionalizará o Comitê para Prevenção de Homicídios de Adolescentes no Rio de Janeiro.

A Alerj será a segunda Casa Legislativa do país a oficializar o órgão. Presidente da Alerj, o deputado André Ceciliano (PT) recebeu em seu gabinete a representante do Unicef no Brasil, Florence Bauer, e sua equipe, na última terça-feira (30), quando foi acertada essa atuação conjunta.Composto por instituições do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, além de organizações da sociedade civil e organismos internacionais, o Comitê atua para impulsionar e fortalecer políticas e práticas de prevenção de violência contra meninos e meninas no Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com dados do Unicef, em 10 anos (de 2011 a 2020) 3.650 crianças e adolescentes de até 17 anos morreram de forma violenta no estado. Desse total, 86% eram meninos e 78%%, negros.”Essa parceria entre a Alerj e o Unicef é muito importante para que, juntos, atuemos no enfrentamento à violência contra os jovens”, disse Ceciliano.