Alerj homenageia líderes religiosos que promovem diálogo ecumêmico

Um encontro ecumênico reuniu líderes de diversas religiões no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) na tarde da última segunda-feira (22). A jornalista Luzia Lacerda, que há dez anos está à frente do Instituto Expo Religião, foi homenageada com a Medalha Tiradentes, mais alta honraria do Parlamento fluminense.

A cerimônia contou com a presença do cardeal arcebispo Dom Orani João Tempesta, que recebeu o título de Benemérito do Estado. Ele já foi condecorado, em 2013, com a Medalha Tiradentes. Outros 21 integrantes do Grupo de Trabalho do instituto foram condecorados com a Moção de Congratulações e Aplausos.

“O Brasil é um país laico e, como tal, devemos lutar contra todo o tipo de perseguição e de discriminação a qualquer que seja a religião. Esse exemplo da Luzia é belíssimo, de reunir e congregar uma gama tão ampla de religiosos, em um diálogo bonito e emocionante. Como disse Dom Orani, o mundo precisa desse diálogo. Precisa respeitar a crença de cada um. E a Alerj é a casa do povo, nada mais justo que trazê-los aqui. Agregar e respeitar, que é isso que precisamos”, afirmou o presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), autor da iniciativa em conjunto com os deputados André Correa (DEM) e Martha Rocha (PDT).

O Expo Religião reúne representantes de 28 segmentos de cultos no Rio de Janeiro. O evento realizado no feriado da Proclamação da República reuniu mais de dez mil participantes na Biblioteca Parque do Estado, no Centro do Rio.