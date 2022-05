Alerj fará homenagem a Wagner Montes com Medalha Tiradentes post-mortem

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), através do Projeto de Resolução 1.190/22, de autoria do deputado Coronel Jairo (SDD), homenageará o ex-deputado Wagner Montes com a Medalha Tiradentes post-mortem. A medida, que será promulgada pelo presidente Casa, deputado André Ceciliano (PT), foi aprovada em discussão única na última terça-feira (17). A homenagem póstuma a Wagner Montes será publicada no Diário Oficial do Legislativo nos próximos dias.

Nascido na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em 1954, Wagner Montes era graduado em Direito pela Universidade Gama (UGF), tendo iniciado a sua carreira como repórter policial, em 1974, na TV Tupi, onde também apresentou o programa Aqui e Agora, em 1979.

Wagner Montes era casado com a apresentadora Sônia Lima, com quem teve 2 filhos: Wagner Montes Filhos e Diego Montez. Em seus últimos 9 anos de vida, Wagner Montes lutou contra um câncer de rim, que se tornou metastático. Na manhã de 26 de janeiro de 2019, após dois de internação, o político faleceu, aos 64 anos, no Rio de Janeiro, em decorrência de uma infecção urinária.

O deputado Coronel Jairo (SDD), autor da Resolução que homenageia Wagner Montes, afirmou que o ex-colega foi excelente em todas as atividades por ele exercidas e, em nome da população fluminense, decidiu agradecer ao comunicador e político todo o destaque que ele deu ao Rio de Janeiro, ao longo da sua trajetória de vida.

“O Wagner Montes foi excelente em tudo que fez. Foi um grande nome da TV e um deputado muito atuante. Em agradecimento ao que ele representou à população e ao parlamento, por sua carreira de sucesso na TV e na política, vamos prestar essa homenagem ao eterno Wagner Montes”, afirmou Coronel Jairo.