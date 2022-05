Alerj entrega Medalha Tiradentes ao juiz Felipe Carvalho, da Amaerj

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) entregou a Medalha Tiradentes, maior honraria do Poder Legislativo fluminense, ao juiz Felipe Carvalho Gonçalves da Silva, ex-presidente da Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj), entre 2020 e 2021, na última quinta-feira (5), no plenário da Casa.

O Projeto de Resolução que concedeu o título ao magistrado é de autoria dos deputados Tia Ju (Republicanos) e André Ceciliano (PT), presidente da Alerj. “O Doutor Felipe esteve conosco na discussão do Regime de Recuperação Fiscal, do Orçamento, das mensagens enviadas à Casa. Quero agradecer o carinho e a atenção das associações (Amaerj, Aperj, Amperj, IAB e outras). A gente vive um momento positivo e propositivo, e quem ganha com essa harmonia entre os poderes é o povo”, disse Ceciliano, observando que os últimos anos foram muito difíceis.

Homenageado

Recentemente, Ceciliano foi homenageado pela Amaerj em reconhecimento ao trabalho do Parlamento nos últimos anos. Felipe Carvalho, então presidente da entidade, destacou que a Alerj aprovou projetos importantes nos últimos anos, entre eles, ajustes na legislação previdenciária e mudanças no teto de gastos. Em seguida, o magistrado agradeceu pela honraria recebida.

“Nada tenho feito além de cumprir meu dever de servidor público, primeiro como defensor e desde 2006 como magistrado. Parabenizo os deputados estaduais e ao presidente da Alerj pela assertiva condução da votação de reformas da Previdência, administrativas e do teto de gastos, sem permitir que servidores amargassem com um pedágio exagerado, perda de triênios e licença especial”, comentou Felipe Carvalho.

Sobre o homenageado

Atual representante da Amaerj na Comissão de Políticas Institucionais para Eficiência Operacional e Qualidade dos Serviços Judiciais (Comaq), Felipe Carvalho é juiz titular da 2ª Vara Criminal de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Magistrado desde 2006, ele atuou também nas comarcas de Macaé e Magé, sendo graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), mestre em Direito Processual e doutorando em Direito Processual pela Uerj.

Antes de ingressar na Magistratura, foi defensor público do Estado do Rio de Janeiro de 2002 a 2006. Na Amaerj, além da presidência, integrou o Conselho Deliberativo nos biênios 2012/2013 e 2016/2017 e exerceu a função de 2º secretário, em 2018 e 2019.