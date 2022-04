Alerj entrega Medalha Tiradentes a militares do Exército

Em sessão solene realizada na última segunda-feira (25), a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) entregou a Medalha Tiradentes, maior honraria do Parlamento fluminense, ao general de Exército José Eduardo Pereira, comandante Militar do Leste, ao general de Brigada Sergio Borges Medeiros da Silva, e ao coronel José Fernandes Figueiras Filho, chefe do Estado Maior da 12ª Região Militar, com sede em Manaus, e que atuou no 5º Grupamento de Engenheiros do Comando Militar do Leste.

A homenagem foi proposta pelo presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT), pelas contribuições dos militares ao Estado e em alusão ao Dia do Exército, recém-comemorado no dia 19 de abril. “Essa é uma justa homenagem ao Comando Militar do Leste pelo trabalho e parceria. Nas fortes chuvas de Petrópolis, o Exército foi fundamental naquele momento de calamidade pública. Um mês depois, em Angra dos Reis, também tivemos a presença e a ajuda dos militares. A gente precisa valorizar as pessoas e as instituições que estão sempre em parceria com o estado e que, nos piores momentos, têm estendido a mão”, disse o parlamentar.

O general José Eduardo Pereira destacou as ações do Comando Militar do Leste nos últimos anos. “Sempre que demandado, cooperamos nos esforços necessários durante catástrofes emergenciais, humanitárias e outros problemas ligados ao nosso povo. Durante a pandemia de covid-19, capacitamos pessoal, realizamos desinfecções, produzimos equipamentos de proteção individual, prestamos apoio logístico e participamos de campanhas de vacinação”, comentou.

O Dia do Exército

A data em que se comemora o Dia do Exército remete à memória da Batalha dos Guararapes, que ocorreu em 19 de abril de 1648, no estado de Pernambuco. Neste ano, o Exército Brasileiro completa 374 anos. Estavam presentes na homenagem os deputados Alana Passos (União) e Samuel Malafaia (PL), e o deputado federal Ottoni de Paula (MDB/RJ).