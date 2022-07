Alerj encontra alimentos impróprios para o consumo em mercado do Rio

Em fiscalização da Comissão de Segurança Alimentar da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) no mercado Real Itaipu, em Niterói, na tarde desta segunda-feira (18), o grupo encontrou irregularidades, por exemplo, não foi apresentado o certificado sanitário da Prefeitura de Niterói. Foram encontrados 40 quilos de carnes e alimentos impróprios para o consumo.

“Encontramos carnes que estavam no chão e outras com datas vencidas, outras com embalagens fora da data de consumo. O mesmo vimos com queijos. Mais de 20 quilos de carnes e produtos de laticínios irregulares. Todos esses produtos foram inutilizados”, disse o deputado Alexandre Knoploch, presidente da Comissão de Segurança Alimentar da Alerj.