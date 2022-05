Alerj doa R$ 20 milhões para restaurar arquivo de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense

Assinatura de convênio vai reestruturar o centenário prédio do Solar do Colégio

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), participou da assinatura do convênio, com a Prefeitura de Campos dos Goytacazes e a Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), para reestruturação do Solar do Colégio, prédio centenário que abriga o Arquivo Público Municipal Waldyr Pinto de Carvalho.

A restauração será custeada com uma doação de R$ 20 milhões, valor economizado do orçamento do Parlamento. O documento foi assinado na última quinta-feira (19) durante solenidade no Palácio da Cultura, em Campos, em comemoração dos 21 anos do Arquivo Público.

“Essa ajuda da Alerj foi aprovada por unanimidade para preservar toda a memória do Estado do Rio de Janeiro. É muito importante manter a nossa memória. A Alerj está sendo parceira não só de Campos dos Goytacazes, mas de todos os municípios Fluminense”, comentou Ceciliano, que é coautor da Lei 9.515/21 que destinou, ao todo, R$ 30 milhões à Uenf. Parte desse recurso (um total de R$ 10 milhões) será usada também para a restauração da Fazenda Campos Novos, em Cabo Frio, onde vai ser instalado um novo campus da universidade.

Construído no século XVII

Localizado na Baixada Campista de Campos, o prédio do Solar do Colégio foi construído pelos Jesuítas no século XVII. Ele é o prédio mais antigo de Campos e foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Desde 2000, o solar passou a abrigar o Arquivo Público Municipal, em parceria com a Uenf e supervisionado pelo Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (Aperj).

Wladmir Garotinho, prefeito de Campos dos Goytacazes, disse que o apoio da Alerj é essencial para o desenvolvimento de toda a região do Norte Fluminense. “O arquivo é um patrimônio de toda a cidade e do estado. Hoje, através deste convênio, nós vamos conseguir contratar os melhores profissionais. O Ceciliano é um grande apoiador da cultura e da nossa história, assim que nós sugerimos o projeto, ele colocou em pauta”, comentou o prefeito.