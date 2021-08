Alerj decreta luto oficial pela morte de Sivuca e Simão Sessim

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) decretou luto oficial de 3 dias em função do falecimento do ex-deputado estadual José Guilherme Godinho, o Sivuca, ocorrida no último domingo, e do ex-deputado federal Simão Sessim, ontem.

Sivuca foi deputado estadual por 4 mandatos. Na Alerj, foi autor de medidas em prol de servidores da Segurança Pública, como a lei 2.999/98, que criou centros de atendimento social na Polícia Civil. Ele tinha 90 anos de idade e não resistiu a complicações da Covid-19.

Já Simão Sessim, que tinha atualmente 85 anos, foi deputado federal por 10 mandatos, mais precisamente entre 1979 e 2019, e também prefeito de Nilópolis, na Baixada Fluminense, entre 1973 e 1977. Em sua trajetória, segundo a Alerj, estão a luta pela implantação do Arco Metropolitano, rodovia da Região Metropolitana do RJ, e o fomento ao Porto de Itaguaí.

Ele estava em tratamento de um câncer no sistema linfático quando também foi infectado pela Covid-19 e acabou falecendo em decorrência da doença.