Alerj debate na Firjan demandas dos setores de alimentos, bebidas e do agronegócio

Foi consenso na reunião a crítica ao aumento proposto pela Petrobras, para o próximo ano, de mais de 200% na molécula do gás. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), se reuniu com o presidente interino da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Luiz Césio Caetano de Souza Alves, e representantes do setor de alimentos e bebidas para debater sobre a retomada do agronegócio e a estruturação de políticas públicas para a cadeia produtiva do estado. O encontro aconteceu na última segunda-feira, na sede da Firjan.

Na ocasião, o presidente da Firjan agradeceu à Alerj pela parceria na busca de soluções para alavancar a retomada do crescimento da indústria no Rio. “Nós nos reunimos com o presidente André Ceciliano e levamos algumas demandas, entre elas a competitividade tributária. E a Alerj vem demonstrando isso através de ações efetivas, como a que suspende a substituição tributária nas operações de lácteos, cachaça e outros produtos”, disse Luiz Césio.

Modelo de concessão

O presidente da Alerj encerrou a reunião lembrando do modelo de concessão proposto pelo governo federal para o aeroporto Santos Dumont, que pode inviabilizar o terminal Tom Jobim. “O Galeão é responsável por 95% das importações e exportação de insumos. O que o governo quer com o remanejamento de voos para o Santos Dumont é um aumento na outorga. Não podemos quebrar o Galeão por conta disso”, concluiu o presidente.