ALERJ APROVA LINHA DE CRÉDITO DE ATÉ R$ 80 MIL PARA TAXISTAS

O benefício também poderá ser utilizado para a compra de vans, kombis e motos

Os taxistas do Estado do Rio poderão ter acesso a uma linha de microcrédito de até R$ 80 mil exclusivamente para a renovação da frota. O crédito será concedido pela Agência Estadual de Fomento do Estado do Rio (Agerio), a ser denominado Agerio Creditáxi.

A determinação é do Projeto de Lei 6.177/22, de autoria original dos deputados André Ceciliano (PT) e Jorge Felippe Neto (Avante), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta terça-feira (16/08), em discussão única. O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

A medida valerá para os taxistas autônomos ou vinculados a cooperativas. A linha de crédito também será disponibilizada para a aquisição de vans, kombis e motocicletas, desde que o requerente tenha concessão pública para exploração de transporte. A linha de crédito pode ser ampliada até o limite de 10% para aquisição de veículo adaptado para transporte de pessoas com deficiência.

“No momento em que você dá um crédito com a facilidade de uma amortização a médio prazo, você está girando o mercado, gerando empregos e renda. Então, a medida é muito importante para os taxistas que sofreram nesse período da pandemia. Além, é claro, de favorecer as montadoras que estão instaladas no Estado do Rio de Janeiro”, explicou Ceciliano.

Incidência de juros

A linha de crédito não terá incidência de juros e nem fator de correção. A carência será de 12 meses e o pagamento em até 60 vezes. Também será dispensada a aprovação de crédito e financiadora. O crédito é para aquisição de veículos novos ou usados por até cinco anos.

“Antes mesmo da pandemia, o setor já vinha sofrendo uma concorrência desleal e os taxistas já não conseguiam renovar a frota. Vimos nos últimos anos a Câmara Municipal do Rio, por exemplo, aumentar a validade das frotas que era de cinco anos e agora já está em dez anos, sendo estudado passar para 12 anos. Queremos o maior número de veículos novos possíveis, para qualidade e segurança dos passageiros e do próprio motorista, que deve trabalhar com equipamento moderno, com segurança e conforto”, afirmou Jorge Felippe Neto.

Veículos fabricados no RJ

A renovação de frota deverá priorizar a aquisição de veículos fabricados no Estado do Rio. A aquisição do crédito respeitará as normas da Lei 6.139/11, que criou o Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). Para a concessão da linha

de crédito também será aplicado o disposto na Lei 9.191/21, que institui o Programa Supera RJ.

Todos os órgãos e autarquias deverão disponibilizar calendários unificados para a vistoria veicular anual dos automóveis comprados com a linha de crédito. A medida será regulamentada por decretos pelo Poder Executivo.

Diversos taxistas estiveram presentes no plenário da Alerj durante a votação. Jorge Luiz Romão Batista, taxista há mais de 27 anos, explicou que durante a pandemia vários taxistas tiveram dificuldade até de comprar alimentos. “Foi muito complicado chegar em casa e não ter dinheiro e a geladeira estar vazia. Vários taxistas chegaram a perder o apartamento. Muitos ficaram sem seus táxis porque não tinham condições de pagar o financiamento. Não tinha passageiro na rua, não tinha nada. Então, muitos estão começando agora a se reerguer novamente”, declarou.

Também assinaram o texto como coautores os seguintes parlamentares: Samuel Malafaia (PL), Wellington José (Pode), Val Ceasa (Patriota), Martha Rocha (PDT), Alana Passos (PTB), Tia Ju (REP), Enfermeira Rejane (PCdoB), Bebeto (PSD), Danniel Librelon (REP), Rosane Félix (PL),

Mônica Francisco (PSol), Marcus Vinícius (PTB) e Subtenente Bernardo (DC).