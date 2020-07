Alerj aprova distribuição de hidroxicloroquina a portadores de lúpus e de artrite reumatoide

O Estado do RJ poderá criar o Cadastro Estadual de Portadores de Lúpus Eritomatoso Sistêmico (LES) e de Artrite Reumatoide e ficar autorizado a fornecer gratuitamente, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, a hidroxicloroquina. A determinação é do projeto de lei 2.278/2020, de autoria do deputado Bruno Dauaire (PSC), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em discussão única, hoje (08). A proposta segue para análise do governador Wilson Witzel (PSC), que tem até 15 dias para sancionar ou vetar a medida.

Segundo o autor, o objetivo é garantir o tratamento contínuo e ininterrupto de doenças crônicas que utilizam a hidroxicloroquina como medicamento indicado para o controle dos sintomas. Pelo texto, o cadastro deverá catalogar todos os dados dos portadores das respectivas doenças, bem como os remédios usados no tratamento e a sua quantidade mensal.

“Após a divulgação de que a hidroxicloroquina seria um medicamento capaz de tratar a covid-19, estamos vivendo escassez dele nas farmácias, levando ao desespero muitas pessoas que dependem do uso contínuo. O projeto quer garantir que portadores dessas doenças crônicas não fiquem sem o remédio e não sejam vítimas da supervalorização dos preços de um remédio indispensável a elas”, disse deputado Bruno Dauaire.

Fonte: Assessoria de imprensa