Aleluia! Jogos do Cariocão retornarão aos estádios da capital dia 9, promete prefeitura

Jota Carvalho

[email protected]

A bola rolará de novo na Cidade do Rio de Janeiro. Em decreto publicado na sexta-feira (2) pela Prefeitura, competições e treinamentos de modalidades esportivas de alto rendimento estarão permitidas a partir do dia 9 deste abril. Entretanto, permanece proibida a presença de público nos estádios.

Sendo assim, ainda com portões fechados para o torcedor, os estádios localizados na capital poderão abrigar partidas do Campeonato Carioca ou de qualquer outra competição. Entre os principais, na capital, estão Maracanã, Nilton Santos, São Januário, Luso-Brasileiro, Conselheiro Galvão e Moça Bonita.

No último dia 26, em razão do aumento do número de novos casos e mortes provocadas pelo novo coronavírus (covid-19), começou a vigorar o “superferiadão” na cidade, período no qual apenas atividades essenciais estão permitidas. A medida que estabelece restrições mais severas para conter a disseminação do novo coronavírus (covid-19) na cidade terminaria no domingo (4), mas foi prorrogada até a sexta-feira (9).

Durante o “superferiadão”, as partidas do Campeonato Estadual ocorreram em estádios de outras cidades fluminenses: Elcyr Resende (Saquarema), Los Lários (Duque de Caxias), Giulite Coutinho (Mesquita), Laranjão (Nova Iguaçu), Raulino de Oliveira (Volta Redonda) e Estádio do Trabalhador (Resende).

O último jogo realizado na cidade do Rio de Janeiro foi em 24 de março foi o clássico Botafogo e Flamengo, no estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro. (Fonte: Agência Brasil)

……………………………………………………………………………

Foto: Bruno Lordello / Divulgação

Legenda: O Maracanã voltará a sediar partidas do estadual deste ano, atualmente realizadas em cidades do interior

…………………………………………………………………………