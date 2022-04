Águas executa melhorias em dois bairros de Belford Roxo, na Baixada Fluminense

Instalação de novas bombas regularizam o abastecimento para mais de 3 mil moradores

Mais de 3,3 mil pessoas já estão sendo beneficiadas com a melhoria no sistema de abastecimento de água em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Isso porque a Águas do Rio concluiu a interligação de dois boosters, que são sistemas de bombeamento de água, nos bairros Centro e Parque São Vicente. “Eu moro há 15 anos aqui e agora sim o abastecimento está 100%! Só temos o que comemorar”, avalia Amélia Catrole, de 59 anos, moradora do Centro da cidade.

“Além de regularizar o abastecimento, a iniciativa também significa mais dignidade aos moradores, que viviam em regiões que sofriam com problemas históricos no abastecimento. E nosso propósito é esse: levar saúde e bem-estar por meio do acesso à água tratada”, completa o coordenador de operações da Águas do Rio com atuação em Belford Roxo, Hemerson Gomes.

Meta contratual

A Águas do Rio tem a meta contratual de universalizar o abastecimento em até 10 anos. Ou seja, todos os moradores passarão a ter água com qualidade e regularidade em suas torneiras. Para isso, a concessionária também tem investido na ampliação da rede de água. Ao todo, mais de 4,6 mil metros de rede já foram implantados, beneficiando os bairros Centro, Parque São Vicente e Xavantes.