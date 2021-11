Águas do Rio realiza melhorias operacionais em sistema da Baixada Fluminense

Com o intuito de garantir a segurança operacional do sistema, a Águas do Rio realizou uma manutenção preventiva no booster da Baixada, o principal sistema de bombeamento da região, responsável pelo abastecimento de São João de Meriti, Duque de Caxias e Belford Roxo. A ação aconteceu no último dia 25.

“Nós aproveitamos a interrupção no abastecimento causada pela manutenção preventiva da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu, operada pela Cedae, para realizar melhorias operacionais no sistema. Com a expertise da Aegea, a ação buscou garantir a eficiência operacional, fazendo uso da mais alta tecnologia no ramo do saneamento”, acrescenta o diretor-executivo da Águas do Rio, Marcello Dall’Ovo.

As ações não pararam por aí. A empresa realizou ainda a troca de cinco registros de adutoras de Duque de Caxias e Belford Roxo. “Eu sempre vejo equipes da Águas do Rio nas ruas. Eles estão trabalhando mesmo e a gente já sente as melhorias nas nossas torneiras. Aqui nunca mais faltou água”, avalia o comerciante de Belford Roxo, Mauri Martins.