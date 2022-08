Águas do Rio participa de ações em Mesquita

Evento faz parte das ODS e ofereceu atendimentos gratuitos à população no Centro Municipal de Serviços

A Agenda 2030, conjunto de ações indicadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) com foco no desenvolvimento sustentável, tem grandes desafios. Atingir as metas envolve mudanças profundas e definitivas. Pensando nesse pilar, a Águas do Rio participou na última segunda-feira (1º) da ação realizada pelo projeto Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de Mesquita, realizada na sede do Centro Municipal de Serviços da cidade.

Segundo o diretor executivo da Águas do Rio com atuação na Baixada Fluminense, Vitor Hugo, a participação da empresa em atividades realizadas nas cidades onde atua, é fundamental. “Desde que assumimos a operação, participamos de eventos nos municípios que a concessionária atende. Em cada atividade que participamos, enviamos equipes para informar, solucionar, direcionar e esclarecer sobre as demandas destinadas a concessionária. Queremos levar nossos serviços ao alcance de todos”, explicou.

Responsabilidade Social

A concessionária esteve presente no encontro com as equipes da Responsabilidade Social e Comercial, oferecendo atendimentos à população sobre tarifa social, negociação, titularidade, entre outros serviços.

A atividade faz parte do 17º objetivo das metas da ONU, que traz como tema, Parcerias e Meios de Implementação. “Procuramos realizar parcerias com intuito de ofertar serviços e atendimentos aos moradores, além de cumprir com uma das metas. Fico feliz pela colaboração e apoio da Águas do Rio”, afirmou Jurema Bacelar, coordenadora da ODS Municipal.

Os 17 Objetivos da ONU

Dentre as metas globais estabelecidas pela ONU, “Água Potável e Saneamento” também faz parte dos 17 objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que asseguram a disponibilidade e a gestão da água e saneamento para todos, sendo o principal compromisso da Águas do Rio, com a universalização dos serviços.