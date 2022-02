Águas do Rio investe na capacitação do corpo de funcionários

Admitidos e outros mais experientes reciclam conhecimentos e reforçam a integração

A capacitação profissional de seus colaboradores faz parte do dia a dia da Águas do Rio. No último sábado (29), a concessionária promoveu um treinamento voltado para atividades comerciais. O objetivo é garantir a qualidade na prestação dos serviços, através de treinamento prático para atuar cada vez melhor em campo, sem se descuidar da segurança do trabalho.

A ação ocorreu na Estação de Tratamento de Esgoto Penha, na Zona Norte do Rio, e reuniu 15 funcionários que trabalham nos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Magé e São João de Meriti.

Agentes recém-contratados e outros mais experientes trocaram experiências e aprimoraram os conhecimentos para atuarem em campo.

“Ter qualidade no serviço prestado é uma de nossas premissas e essa integração de quem já tem experiência com quem está começando é muito proveitosa”, avalia Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da empresa na Baixada Fluminense.

Jeferson Luiz, admitido na companhia há apenas uma semana como agente de saneamento, está atento às novas técnicas e orientações para reforçar a sua formação. “Esse suporte que a empresa dá ao seu funcionário é bem bacana. Nos traz segurança para executar as tarefas e é uma oportunidade para tirar dúvidas e aprimorar a nossa função”, pontua.

Retranca – Relevância da reciclagem

O sentimento é o mesmo de Wellington Nascimento, que atua no ramo há 12 anos. Ele destaca a relevância de passar por uma reciclagem. “Estou muito satisfeito de trabalhar em uma empresa que se preocupa com a segurança e com a qualidade do serviço que entrega para a população. Embora eu já trabalhe no saneamento há alguns anos, é a primeira vez que estou na área comercial. É sempre desafiador. Estou ajudando os novatos, passando um pouco da minha experiência, dando algumas dicas importantes e também aprendendo com eles, porque a gente nunca sabe tudo”, conclui o agente de saneamento.