Município recebe 1,6 mil metros de nova rede de abastecimento. Obra está em fase de execução

A Águas do Rio iniciou mais uma obra na cidade de São João de Meriti. A concessionária está implantando 1,6 mil metros de rede, o que beneficiará mais de 13 mil pessoas com regularidade e qualidade da água distribuída.

A movimentação das equipes tem sido acompanhada de perto por Romildo Pinto, morador de São Mateus, região onde a intervenção acontece. “Com esta obra, o abastecimento de água vai melhorar muito. Além de morador, sou comerciante. Acredito que toda nossa região será beneficiada”, disse Romildo.

As ações no município não param por aí. A concessionária também realiza a reativação do reservatório de Vilar dos Teles. “Assumimos o compromisso de levar água tratada para os moradores de nossas áreas de atuação. Por isso, estamos com equipes trabalhando em todas as cidades, para melhorar o serviço de abastecimento de água e oferecer vida digna à população”, avalia Marcello Dall’Ovo, diretor-executivo da Águas do Rio.

Serviço de atendimento

A Águas do Rio está pronta para atender as solicitações de ligações de água. A loja de atendimento ao cliente fica na rua Santo Antônio, 231 – Centro. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Também é possível solicitar sem sair de casa, a concessionária disponibiliza canais de atendimento on-line. Basta enviar uma mensagem pelo WhatsApp para o 0800 195 0 195, que também está disponível para ligações.