Agricultura participa do lançamento oficial do 50º Congresso da Associação Veterinária Mundial de Pequenos Animais

Com o intuito de reunir e celebrar a indicação do maior evento internacional da Medicina Veterinária de Pequenos Animais que acontecerá no Brasil, o congresso foi lançado oficialmente na noite desta quarta-feira (1º), no Palácio da Guanabara, pelo Secretário de Estado Agricultura, Marcelo Queiroz, que abrange a pasta da Subsecretaria de Proteção e Bem-estar Animal, e pelo presidente Nacional da ANCLIVEPA Brasil, Dr. André Lacerda.

A expectativa do Congresso é receber em torno de 10 mil participantes, de diversos países, para discutir as tendências e assuntos relevantes nas áreas de interesse em Medicina Veterinária de Pequenos Animais, como, diagnóstico, clínica e cirurgia além de discussões de casos. Visando sempre o avanço da saúde e do bem-estar dos animais de companhia em todo o mundo.

“Estamos muito felizes com a conquista do Rio de Janeiro como sede deste importantíssimo congresso. Além de ver o nosso estado protagonizando e atraindo novos eventos técnicos e científicos, teremos uma causa nobre em discussão: a promoção do bem estar animal e o papel do Rio de Janeiro e demais estados brasileiros quanto as políticas públicas mais efetivas de proteção”, disse o Secretário Estadual Marcelo Queiroz.

O público em geral apresenta uma preocupação crescente relativamente à forma como os animais são tratados na sociedade e à promoção do bem-estar animal. Mas o que significa, realmente, um nível adequado de bem-estar animal? O bem-estar dos animais constitui um tema emotivo, e pode ter significados diferentes para pessoas diferentes?

Com apoio do Governador Cláudio Castro, o secretário, trouxe para a pasta da Agricultura a responsabilidade de cuidar da proteção animal. O tema bem estar animal está diretamente ligado ao conceito de saúde única, ou seja, que não existe a saúde humana sem que haja as saúdes animal e ambiental integradas. O Congresso Mundial de Clínicos de Pequenos Animais a ser realizado do Estado do Rio em 2025 tratará este assunto de forma prioritária”, explicou a veterinária. Marcia Rolim.

De acordo com o presidente do evento, o congresso é de grande importância técnico científica, e ajuda a inserir o Brasil, nos principais temas técnicos dessa área.

“Contamos com o apoio do Secretário Estadual da Agricultura, Marcelo Queiroz, bem como da classe veterinária, na figura de seus representantes, das ANCLIVEPAs regionais e conselhos de medicina veterinária, bem como de outras associações de classe. Um evento único, que pretende ser a maior edição de todos os tempos e que ajudará ainda mais a alavancar a medicina veterinária no Brasil e no mundo”, disse o Dr. André Lacerda.

O lançamento contou com a presença das autoridades da WSAVA, Presidente, Dra. Siraya Chunekamrai, Vice-Presidente, Dra. Ellen Van Nierop e da Diretora, Dra. Felisbina Queiroga, do Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do RJ, Dr. Romulo Spinelli, do CFMV e dos Presidentes das ANCLIVEPA regionais.

Outra importante informação é o envolvimento das instituições, WSAVA e ANCLIVEPA, sobre as questões sociais, que terá como “TEMA PARALELO” do congresso Internacional, “à Proteção e o Bem Estar Animal”.