Agricultura mantém atendimento aos produtores rurais da Região Serrana

Na semana que marca os dez anos do maior desastre natural da história do país, ocorrido na Região Serrana, em 2011, o governador Cláudio Castro e o secretário estadual de Agricultura Marcelo Queiroz, realizaram entregas que garantem a manutenção do crescimento da agropecuária na região.

Nesta terça-feira (12/01), no Parque Municipal de Petrópolis, em Itaipava, foram entregues cheques para produtores de flores, com recursos provenientes do Agrofundo, programa de fomento agropecuário e tecnológico da secretaria de Agricultura, operacionalizado pela Emater-Rio, que oferece aos agricultores fluminenses empréstimos a juros baixos. Além das flores, o fundo disponibiliza recursos para produtores de frutas, mel, leite, ovos, orgânicos, agroindústrias de base familiar e o leite.

“A Região Serrana representa uma parcela relevante da nossa agropecuária e recebe tratamento especial da secretaria de Agricultura. Nesse ano de pandemia, por exemplo, o setor de floricultura, um dos mais afetados no período da pandemia e que possui um número relevante de produtores na região, recebeu mais de R$ 1milhão de recursos da pasta. Um trabalho que não vai parar”, explicou o secretário Marcelo Queiroz.

Em retribuição as boas ações voltadas para a agricultura, foi entregue o Certificado de Parceiro da Agropecuária Fluminense a plataforma digital Jaee Market, criada durante a pandemia e que abriu um novo canal de venda de produtos para mais de 160 produtores rurais, contribuindo para a redução das perdas ocasionadas pelo período.

Governo do Estado e Secretaria de Agricultura na Região Serrana

Durante à visita à região serrana, o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, participou junto ao governado do estado, Claudio Castro de outros encontros, como: Teresópolis, onde foram ouvidas as demandas da população que sofreram com as fortes chuvas há 10 anos.

O compromisso, contou com os representantes da Associação de moradores e síndicos do conjunto habitacional Fazenda Ermitage. Em mais uma agenda com o governador, o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, durante o Fórum com os secretários municipais, apresentou todas as ações promovidas pela pasta no ano de 2020 e as perspectivas para o setor agropecuário este ano.

