Agricultura familiar já abastece Volta Redonda

Foto: Gabriel Borges

A Prefeitura de Volta Redonda recebeu na manhã de ontem (03), 22 mil litros de leite, produzidos por agricultores familiares, para atender a rede municipal de ensino. A compra faz parte do Plano Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Até o final do ano letivo de 2018 serão entregues 420 mil litros de leite para atender os alunos de 93 unidades.

A Cooperativa Agropecuária de Nossa Senhora do Amparo, com mais de 100 cooperados em toda região, é que está fornecendo o leite as unidades. “Essa é primeira oportunidade que temos para fornecer para o Poder Público. Esse projeto é muito benéfico para toda região. Quero agradecer ao prefeito Samuca e a toda prefeitura”, disse Teodoro Carlos, presidente da cooperativa.

A cooperativa foi contratada após chamamento público para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. O contrato tem valor de R$ 1,3 milhão. “Isso vai gerar renda para a região, através de nossos cooperados, que poderão investir mais nas produções”, acrescentou Teodoro.

O chamamento público aconteceu em parceria entre as secretarias de Educação (SME) e Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet) e Emater-Rio (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro).

Além de leite, através do chamamento, a prefeitura de Volta Redonda vai adquirir durante o ano letivo R$ 185.148,80 de olerícolos (frutas, verduras e legumes), da Associação de Produtores de Santa Rita e Região. Já a agricultora Cristini Franco, durante o ano, fornecerá para a SME R$ 20 mil de hortaliças orgânicas certificadas.

Segundo dados da Emater, mais de 150 produtores serão beneficiados diretamente com aumento de renda e conseqüente qualidade de vida. O prefeito Samuca Silva destacou a importância do projeto. “A implantação do Plano Nacional de Alimentação Escolar foi um marco histórico pra cidade. O chamamento público foi um sucesso, pois reuniu produtores de toda a região, o que nunca aconteceu. Esse projeto gera renda e mais investimentos na produção dos agricultores familiares”, disse.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Joselito Magalhães, o PNAE é benéfico tanto para os alunos quanto para os produtores. “Nosso objetivo é fortalecer a agricultura familiar da nossa região. Antigamente, esses alimentos eram fornecidos por apenas uma empresa, o que foi mudado agora, dando oportunidade para que produtores da região possam fornecer para a prefeitura e gerar renda”, destacou.