Agentes fazem ação de conscientização por trânsito mais seguro em Belford Roxo

Guardas abordaram motociclistas para orientar, distribuir panfletos e instalar uma antena de proteção

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Belford Roxo realizou uma ação de conscientização para os motociclistas que passavam pela Praça Eliaquim Batista, no Centro. A equipe montou uma tenda, próximo ao ponto de táxis. Os guardas orientaram o trânsito e outros agentes paravam os motociclistas para orientar, distribuir panfletos informativos e instalar uma antena de proteção.

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Marcelo Machado, ele e o prefeito Waguinho têm percorrido as unidades de saúde e percebido um grande índice de acidentes de motos. Para tentar diminuir esse número, foi pensada a ação. “Visamos conscientizar os munícipes a respeito dos itens de segurança que são necessários. E também estamos distribuindo as antenas corta-pipa. Juntos salvamos vidas”, destacou.

Com a campanha “Vá de moto, Vá com Segurança”, a equipe da Educação no Trânsito esteve na Praça distribuindo panfletos informativos ao comando da agente Edilene Andrade. “Estamos enfatizando os cuidados dos motociclistas, principalmente com o aumento do serviço de entrega desde o início da pandemia, às vezes usam mais velocidade. Por isso é sempre bom revisar os cuidados”, explicou.

Campanha

Durante a ação, vários motociclistas foram parados próximos à tenda. O lavador de 29 anos, Kelvin Moraes, destacou a importância de uma campanha como essa. “É interessante conscientizar sobre a segurança e evitar acidentes. Às vezes as pessoas vão rapidinho em um lugar e não usam capacete. Mas é nesse pulinho que podem acontecer acidentes. Quando fui parado, achei até que era uma blitz, mas foi tudo muito tranquilo e todos educados. Parabéns pela iniciativa”, disse Kelvin.

Proteção é importante

Para o entregador Thiago dos Santos Cordeiro, 34, a ação é válida pelo simples fato de que as pessoas dirigem para um bem comum. “Temos sempre que nos ajudar no trânsito, pois dirigimos para as pessoas, não somente para nós. Me explicaram tudinho e recebi um panfleto. Quanto mais conscientizar os motoristas, será melhor para a segurança de todos”, resumiu Thiago.

Aos 21 anos, Felipe Castro conta que um amigo já cortou o pescoço com uma linha chilena. “Ganhei uma antena para me proteger. Esse tipo de campanha é muito legal”, disse. “É bom incentivar os jovens a usar o capacete e os itens de segurança, pois quando caímos de moto só temos nosso corpo para nos proteger. E adorei a antena”, completou Jandira de Moraes, 49, que estava na garupa de Felipe.