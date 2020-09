Agentes do Programa Segurança Presente prendem assaltante de ônibus em São João de Meriti

Um suspeito foi preso em flagrante por agentes do Segurança Presente de São João de Meriti, após assaltar um ônibus da linha 530 (N Iguaçu-via Geneciano), da empresa Vera Cruz. O bandido estava escondido em um hotel da região.

A Polícia Militar informou que a a equipe foi alertada por passageiros do coletivo que o homem tinha se escondido no Hotel Trevo. Os agentes foram até o local e perguntaram a recepcionista sobre algum indivíduo com as características descritas pelas vítimas. A mesma informou que o acusado estava no quarto 103.

O marginal foi encontrado com seis aparelhos celulares, um revolver calibre 32, três munições intactas e R$95 em espécie, escondidos debaixo da cama. O criminoso foi conduzido para a 52º DP (Nova Iguaçu). Na delegacia, três vítimas reconheceram o assaltante.