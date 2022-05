Agentes da PRF são assassinados por morador de rua no Ceará

FORTALEZA – Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Márcio Hélio Almeida de Sousa, de 53 anos, e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho, 43, foram mortos a tiros durante abordagem a um homem em situação de rua na BR-116, em Fortaleza (CE), na manhã de quarta-feira (18).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSP-CE), eles estavam patrulhando a via e foram retirar o homem que transitava entre os carros. Após ser abordado, o suspeito tomou a arma de um dos policiais e os matou.

Uma força-tarefa foi montada em torno da ocorrência, com a atuação de policiais militares, agentes da PRF e apoio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). O trânsito foi bloqueado no local. Um motorista que passava pelo local, minutos antes do crime, flagrou o momento em que os agentes entraram em confronto com o morador em situação de rua. É possível ouvir o barulho

dos tiros após a luta.

Vídeos divulgados pelas redes sociais mostram o momento em que o agressor mata os dois policiais. Logo depois dos tiros, ainda com a arma em punho, ele continua andando entre os veículos. Foi então que foi perseguido e baleado por um policial à paisana que passava pelo local.

O assassino dos policiais rodoviários federais foi identificado como Antônio Wagner Quirino da Silva, 31, por necropapiloscopia (procedimento que consiste em realizar a identificação de pessoas mortas por meio das impressões digitais). Ele não possuía antecedentes criminais, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A PRF também lamentou a morte dos dois policiais. “O falecimento dos nossos policiais entristece toda a instituição. Manifestamos nossa sincera solidariedade e irrestrito apoio à família, desejando conforto também a familiares e amigos neste momento de dor”, diz a nota.