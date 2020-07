Agentes Comunitários de Saúde de São João de Meriti comemoram conquistas

Em reconhecimento ao grande trabalho prestado pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para a população a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, conseguiu aumentar os vencimentos da categoria e realizar a averbação do tempo de serviços dos funcionários estatutários.

Na tarde desta quinta-feira (9/7), a secretária da pasta, Marcia Lucas, esteve na Unidade de Saúde da Família Porto Alegre, no Jardim Metrópole e anunciou a conquista aos 33 agentes daquela unidade. “Foi um encontro importante, colocamos em dia todas as conquistas e pude reforçar o novo desafio deles, que é sistema de marcação de consultas (via WhatsApp), função em que o profissional terá extrema importância, visto que

eles vão ensinar a população como proceder”, contou.

Marcia Lucas ressaltou que o papel do agente vai muito além de ir às casas, ela afirmou que o profissional é um agente transformador fazendo o vínculo entre a população e a Secretaria de Saúde.

A ACS Cristina Bulhões, que há anos atua na saúde do município ficou muito contente com o reconhecimento que há tempos era buscado. “Nós somos os líderes da nossa área, somos nós que notamos quando o munícipe está precisando de acompanhamento médico. O ajuste é merecido, assim como a averbação do tempo de serviço.

Prestigiando o evento, o vereador Rogério Fernandes elogiou o trabalhos dos agentes, “Os ACS são importantíssimos, são essas pessoas que lutam pela saúde da população de São João de Meriti”, disse.

Quanto à gestão, o vereador declarou “Eu nunca vi um prefeito e um secretário trabalharem tanto pela saúde como Dr. João e a Márcia Lucas, são pessoas com corações imensos, me orgulham muito”, afirmou. Cerca de 580 ACS atuam em todo o município, eles vão às casas da população e cada um chega a cuidar de centenas de pessoas em

sua região.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti.