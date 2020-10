Agentes comunitários de São João de Meriti são homenageados pela secretária de Saúde com crachá e uniformes novos

Para comemorar o Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde – ACS, a Prefeitura de São João de Meriti realizou uma singela homenagem aos seus profissionais. A secretária de Saúde, Marcia Lucas, percorreu ontem nove postos onde os profissionais são alocados para distribuir novos uniformes e crachás, agradecer às equipes e parabenizar a todos pelo trabalho que vem sendo realizado junto às famílias meritienses.

Celebrado em 4 de outubro, a data foi instituída pela Lei nº 11.585/2000 para homenagear o ACS. “O agente comunitário é a porta de entrada da população para os serviços oferecidos pela secretaria, é ele quem leva a saúde preventiva às famílias pelas quais é responsável, percebendo sinais e sintomas de uma possível doença, a fim de evitar a progressão dela”, disse a secretária.

Identificação é importante

Marcia Lucas falou ainda sobre a importância da identificação, visto que até mesmo alguns profissionais com mais de 20 anos de atuação na cidade e moradores de áreas de risco podem ter dificuldades em acessar as casas: “As vezes é difícil chegar e conseguir a confiança da família, distribuir uniforme e crachá é importantíssimo porque facilita muito o trabalho deles”, completou.

Objetivo é expandir as ações da pasta

Tarefas como atualização de caderneta de vacinação, atendimento inicial às gestantes (pré-natal), acompanhamento de preventivos, detectar e combater o avanço de doenças em estado inicial são alguns dos trabalhos realizados pelos agentes: “Vamos expandir ainda mais, estamos trabalhando para alcançar toda a cidade”, afirmou Marcia Lucas.

Funcionária do posto de Saúde de São Mateus há três anos, a ACS Jaqueline Monteiro, reconhece a necessidade do material: “Vai facilitar muito nosso trabalho nas redondezas, agora fica melhor para entrarmos nas casas e ajuda a nos identificar como agentes de saúde”, disse.

Ao todo, 18 Unidades de Saúde serão visitadas, sendo as últimas nove delas hoje: Morro das Pedras, Tucão, Vila São João, Porto Alegre, Tibagi, Parque Novo Rio, Parque Araruama, Parque José Bonifácio, Unidade Satélite da Vila Rosali.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti.