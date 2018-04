Agente penitenciário é morto a tiros em Belford Roxo

Foto: Bruna Lemos

O agente penitenciário e ex-PM, Anderson Barbosa dos Santos, 40 anos, foi morto a tiros na frente do filho de 9 anos no bairro Nova Piam, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu na manhã de hoje, quando Anderson que tinha acabado de sair de casa, foi fechado por um carro branco com criminosos que atiraram contra ele.

