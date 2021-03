Agente do Degase é morto na Avenida Eternidade em Mesquita

Jota Carvalho

O agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado, Thiago Correa de Souza, de 34 anos, foi surpreendido e baleado a poucos metros do condomínio onde morava, em Edson Passos, Mesquita. O crime ocorreu no domingo (7), de manhã, na Av. Eternidade, em frente ao cemitério-parque Jardim da Saudade.

Thiago voltava do trabalho, dirigindo seu carro Eco Sport preto quando

foi surpreendido por uma moto. Um bandido saltou do veículo, e anunciou o assalto. Quando o agente do Degase reagiu, outro carro ultrapassou o veículo que ele dirigia, e os ocupantes dispararam tiros de fuzil.

Um dos disparos atingiu a veia femural de Thiago, que morreu antes da chegada do socorro. Nenhum pertence do agente foi levado. Thiago era lotado em Volta Redonda e, há 15 dias, foi transferido para a Ilha do Governador. Ele deixa esposa e um filho, de dois anos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso.

Degase publica nota

Em nota, o Degase lamentou a morte do agente e afirmou que está dando apoio à família. Veja a íntegra. “O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) lamenta a morte do agente de segurança socioeducativo, Thiago Correa de Souza, de 34 anos, morto na manhã deste domingo (7/3), em Mesquita. O agente pertence ao quadro funcional do Degase há 8 anos e estava lotado no Centro de Socioeducação Ilha do Governador (Cense – Ilha). O Degase está prestando todo o suporte para o sepultamento do servidor, além de apoio psicológico à família por meio da Coordenação de Saúde do Departamento e da Subsecretaria de Vitimização da Secretaria de Desenvolvimento Social.”

