Agente do Degase é assassinado a tiros perto de casa em Mesquita

Um agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro (Degase) foi morto a tiros na manhã do último domingo, no bairro Edson Passos, em Mesquita. Thiago Correa de Souza, de 34 anos, foi surpreendido e baleado a poucos metros do condomínio onde morava.

O pára-brisa dianteiro do veículo foi atingido por, pelo menos, dez tiros. Primeiro, os ocupantes de uma moto abordaram o veículo em que Thiago estava. O garupa desceu atirando. O agente reagiu aos disparos. Neste momento, um carro passou atirando contra o veículo, um Eco Sport, de cor preta, que Thiago dirigia.

Um dos disparos atingiu a virilha do agente que não resistiu e morreu. Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense apuram o crime. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Nova Iguaçu.

Thiago era lotado em Volta Redonda, no Sul Fluminense, e foi transferido para a unidade do Degase, na Ilha do Governador há 15 dias. O agente deixa esposa e um filho, de dois anos.