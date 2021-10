Agente da Seap teria forçado presa a praticar sexo oral por cinco minutos

Em depoimento, a vítima contou que pedia para inspetor parar, mas ele insistiu

O estupro cometido pelo inspetor penitenciário Alcides Barbosa de Abreu contra uma detenta de 24 anos, da Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio, durou cerca de cinco minutos. Ele está preso. A vítima relatou que o agente a forçou a praticar sexo oral nele em troca de maior brevidade em sua audiência de custódia.

Em depoimento à 21ª DP (Bonsucesso), no último domingo (9), a mulher contou que o crime foi cometido logo nos seus primeiros momentos dentro da cadeia, após ser autuada em flagrante por tráfico de drogas, no último sábado, ao tentar entrar numa unidade do Degase, na Ilha do Governador, com maconha nas partes íntimas para entregar ao seu namorado, que está internado.

“Chupa aqui, pois eu vou adiantar sua audiência de custódia para hoje mesmo”. Essa foi a frase que ela afirma ter ouvido de Alcides, quando se surpreendeu com o inspetor com a calça arriada e o pênis para fora.

Queria apenas conversar

O agente foi o responsável por recepcionar a mulher no presídio. Segundo ela, assim que chegou, já foi levada para uma sala com banheiro pelo inspetor, que dizia que queria apenas conversar.

“Chegando na tal sala, o inspetor penitenciário indicou onde ficava localizado e entrou primeiro no citado banheiro. Que após entrar, o inspetor chamou a declarante para o interior do banheiro e ao entrar deparou-se com o inspetor com sua calça abaixada e seu pênis para fora”, diz o termo de declaração.

O crime durou cerca de cinco minutos. A mulher ainda contou à Polícia Civil que, num primeiro momento, se recusou a praticar o sexo oral, mas acabou cedendo por estar com muito medo. Ela ainda relatou que o agente penitenciário a pegou pela cabeça.

Após o crime, a vítima contou ter caído no choro e foi amparada por um interno responsável pela faxina, que a encorajou a denunciar o caso. Durante audiência de custódia, no domingo, a Justiça concedeu liberdade provisória à jovem.