Agente da Seap envolvido em caso de orgia em presídio é achado morto

O agente penitenciário Cléber Perpétuo Caldas, de 47 anos, foi encontrado morto na manhã de ontem, próximo a linha férrea, entre as estações de Queimados e Engenheiro Pedreira.

Segundo a Polícia Militar, o corpo do agente penitenciário, que era lotado no Instituto Penal Benjamim de Moraes Filho, foi encontrado por um agente da SuperVia, concessionária que administração o transporte sobre trilhos. Além da identificação funcional, os agentes encontraram uma mochila com alguns pertences e três carregadores de arma. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Alvo de sindicância

Em 2018, Caldas foi alvo de uma sindicância da corregedoria da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) que apurava denúncia da realização de uma orgia com prostitutas na Casa de Albergado Crispim Ventino, em Benfica.

Na ocasião, a investigação concluiu que três mulheres permaneceram no presídio por quase quatro horas, mas não houve qualquer registro da entrada ou saída do grupo no local. Cléber era um dos agentes de plantão

Em depoimento, ele afirmou que as mulheres eram sua filha, a mãe da jovem e sua cunhada. Segundo seu relato, elas estiveram na Casa de Albergado porque sua filha estaria passando mal. Foi concluído, no entanto, que os inspetores envolvidos abstiveram-se do cumprimento de deveres funcionais.

Durante as investigações, a corregedoria descobriu também o funcionamento de uma cantina clandestina no local.