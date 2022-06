Agente da Polícia Civil é morto em tentativa de assalto na Zona Norte do Rio 

O policial civil Jorge Luiz do Nascimento, de 64 anos, morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto, na manhã de quarta-feira (1º) na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, em Inhaúma, na Zona Norte do Rio. A vítima era lotada na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá.

De acordo com a Polícia Civil, quatro bandidos estavam em um carro branco, quando pararam no acostamento e cercaram o Fiat Toro do agente. Ele reagiu e houve troca de tiros. O veículo ficou com dez marcas de tiros.

Imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis mostram o momento em que pelo menos quatro criminosos armados fogem correndo após atirarem no policial. Jorge Luiz foi atingido nas costas e morreu no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte.