Aeroporto de Cabo Frio recebe 2º maior avião de carga do mundo

O Aeroporto Internacional de Cabo Frio recebe amanhã (9) o mega cargueiro Antonov AN-124-100, segundo maior avião de carga civil do mundo em capacidade. O cargueiro, que vem de Houston, nos Estados Unidos, tem pouso previsto para às 16h.

Antonov chega ao Aeroporto de Cabo Frio trazendo mais de 40 toneladas de carga para a indústria fluminense. “Contamos com a segunda maior pista do Estado do Rio de Janeiro, uma equipe de nível internacional e uma solução logística completa, o que possibilita à região receber aeronaves do porte do Antonov AN-124-100”, comenta Rodrigo Abreu, diretor-geral do aeroporto.

O gigante dos ares é considerado o segundo maior avião de carga do mundo, perdendo apenas para o AN-225, também da Antonov. O cargueiro mede 68,9 metros de comprimento e pode embarcar até 150 toneladas de cargas.

No Canadá, o AN-124-100 já transportou vagões de trem para a Irlanda. Nos Estados Unidos, um submarino de resgate da Marinha Americana foi o “passageiro”. As aeronaves também são usadas em ações humanitárias.