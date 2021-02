Aeronaves da FAB encontram dois corpos em alto mar no RJ

A Marinha do Brasil informou que dois corpos foram encontrados na costa de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, na noite da última quinta-feira. Os corpos foram localizados por aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) e recolhidos pelo Navio-Patrulha (NPa) “Macaé” da Marinha.

De acordo com a Marinha, os corpos foram encontrados a aproximadamente 50km a leste do Farol de Cabo Frio, em uma área próxima ao material recolhido na última terça-feira, que apresenta características semelhantes ao que se encontrava a bordo da lancha “O Maestro”.

Ainda de acordo com a Marinha, os corpos foram encontrados durante as buscas pelos tripulantes da lancha que saiu do Rio de Janeiro rumo à Fortaleza com cinco amigos. Desde o dia 30, eles estão desaparecidos. Os corpos foram levados para Macaé para serem identificados.