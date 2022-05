Advogado poderá atuar nos processos do ex-vereador Dr. Jairinho, decide Justiça

O advogado Flávio Fernandes, que havia figurado como assistente de acusação do pai do menino Henry Borel, o engenheiro Leniel Borel, e agora defende o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, em processos movidos por duas ex-namoradas, poderá permanecer atuando no caso.

Em fevereiro desse ano, a juíza Luciana Mocco Moreira Lima, da 2ª Vara Criminal de Bangu, solicitou informações ao cartório do II Tribunal do Júri da Capital sobre a habilitação do advogado nos autos do caso Henry e, em seguida, pediu que o Ministério Público se manifestasse sobre o fato. A promotora Débora Martins Moreira defendeu o prosseguimento do feito sem quaisquer óbices. A magistrada acolheu a manifestação da promotora de justiça.

Acusações inverídicas

Desde a sua habilitação nos processos periféricos aos do caso Henry, em janeiro, o advogado vem sendo acusado de suposto deslize ético. Através de notas oficiais publicadas no perfil do escritório de advocacia (Flávio Fernandes Advogados), ele informou que não atuava mais no caso, sendo absolutamente inverídica a acusação.

Ouvido pela reportagem, Fernandes disse que atua “há 20 anos como advogado criminalista, sempre amparado no Código de Ética da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Aceitei atuar nos casos com a completa consciência de que inexistia impedimento legal”.

Especialista em júri

Presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal do Estado do RJ (ANACRIM), Flávio Fernandes, que é professor e palestrante, é considerado um dos maiores advogados especialistas em júri do Brasil.

Sua trajetória jurídica é marcada por grandes vitórias no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) e Supremo Tribunal Federal (STF). Dr. Flávio também é conhecido por ser culto, inteligente e de profundo conhecimento, tanto que é professor de Processo Penal e Direito Penal e ministra cursos sobre o Tribunal do Júri e Direito Processual Penal.

Também é considerado por seus pares um dos maiores criminalistas do país, com vasta clientela na área criminal. No escritório Flávio Fernandes Advogados, localizado no Rio, trabalham mais de dez advogados.

Dignidade acima de tudo

Dr. Flávio sempre trabalhou com o pensamento na justiça, com dignidade e ardor. “A Justiça é o meu lema, “, disse ele, que também é um exemplo de advogado e um dos mais requisitados do Rio de Janeiro, mas também advoga em outros estados da federação, como Minas e São Paulo.

O advogado possui uma das maiores bibliotecas de Direito Processual e Penal.