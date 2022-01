Advogada leva quatro tiros e entra em luta corporal com cliente

Uma advogada de 27 anos foi surpreendida por um homem armado no escritório onde trabalha, em um shopping de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Nayara Gilda Gomes entrou em luta corporal com o atirador e conseguiu desarmá-lo, mesmo levando quatro tiros.

Segundo a Polícia Militar, o homem que aparece no vídeo era cliente da mulher. As imagens mostram ele entrando no local e retirando a arma que estava escondida em uma espécie de bolsa. Logo depois, ele aponta o revólver para a vítima e atira. Ela entra em luta corporal com ele. O agressor tentou fugir após ser desarmado pela vítima, mas acabou sendo detido, ainda dentro do shopping, por militares do programa Segurança Presente.

A vítima foi internada em um hospital particular da cidade. Em um vídeo feito pela vítima horas após o crime, ela conta, ainda na unidade de saúde, que um dos pulmões foi atingido e que uma bala ficou alojada no tórax. Além disso, precisou ter um dedo reconstruído e teve as duas mãos baleadas. Segundo ela, os médicos aguardam uma evolução para saber se há infecção e se será necessário colocar um dreno no pulmão, que está com sangramento, por conta dos estilhaços.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), emitiu nota pública sobre o caso, dizendo estar ciente sobre a tentativa de homicídio contra a advogada, que é inscrita na 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Estado do Rio Janeiro.

Segundo a polícia, o agressor era cliente da advogada. Ela cuidava de várias causas, dentre elas o inventário do pai do cliente. E, segundo as investigações, a motivação do crime seria o não pagamento dos honorários da advogada estabelecidos no contrato, no valor de R$ 160 mil.

O homem foi autuado por tentativa de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A pena da tentativa de homicídio pode chegar a 30 anos, com redução de 1/3 a 2/3 terços. A pena do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de 3 a 6 anos.