Adolescente que desapareceu em Copacabana é encontrada na Zona Oeste

A adolescente Sabrina Freitas Cartaxo Araújo Pereira, 16 anos, que estava desaparecida há três dias após sair de casa em Copacabana, na Zona Sul do Rio, foi localizada por agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) em Realengo, na Zona Oeste da cidade.

A informação foi confirmada pelo padrasto da menina, Roberto Salviano. Ela foi levada para a delegacia especializada para ser ouvida, acompanhada da mãe, a empresária Mariana Cartaxo.

Um motorista de aplicativo chegou a alertar a família de que transportou, de Copacabana para Realengo, uma jovem com descrições similares às de Sabrina na segunda-feira (25), dia do desaparecimento. A mochila da jovem foi encontrada vazia na casa do avô, no bairro da zona oeste.

O site do Metrópoles divulgou com exclusividade as imagens de câmeras de segurança que flagraram Sabrina saindo do prédio, carregando uma mochila com objetos dentro. Antes de sair, ela deixou um bilhete em que dizia que iria caminhar, mas não retornou para casa.