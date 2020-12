Adolescente grávida é esfaqueada pelo namorado traficante

Um homem foi preso em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, após espancar, esfaquear e ameaçar a namorada grávida. Ele é apontado epla polícia como traficante. A vítima, uma adolescente de14 anos, contou em depoimento que a relação do casal era conturbada por causa de ciúmes do agressor. Ela disse que antes das agressões, ficou três dias sem dormir, com medo de ser atacada durante a noite.

O casal mantinha um relacionamento há pelo menos um ano e meio. O caso, segundo os investigadores, ocorreu há dez dias, na Praia dos Anjos. O suspeito foi preso em casa por homens da 132ª DP (Arraial), no Morro do Sítio.