Adolescente é morto no meio de um confronto entre policiais e criminosos na Região Metropolitana do Rio

Um adolescente de 13 anos morreu ao ser baleado na última quarta-feira (3) durante um confronto policial no bairro Jardim Imperial, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. Kauã Mendonça voltava da escola quando levou um tiro de fuzil na perna. O tio dele, Lucas da Conceição de Souza, 25, ficou ferido. Ele tinha ido buscar o menino no colégio.

Segundo moradores, o adolescente foi soltar pipa com

os amigos quando começou uma troca de tiro entre criminosos e policiais. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).

Em nota, a Polícia Militar afirmou que agentes do 35º BPM (Itaboraí) foram verificar uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Sossego, onde foram hostilizados por criminosos e houve disparos.

Após o confronto, os policiais contaram que viram duas pessoas feridas. O adolescente morreu no local, e o tio foi levado pela PM para o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior. Segundo o hospital, Lucas foi atendido e transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.