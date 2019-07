Adolescente é esmagado por composição de tem em Nova Iguaçu

O jovem que morreu após ser atropelado por uma composição da SuperVia na tarde da última segunda-feira, foi identificado como Ronei, de 16 anos. O acidente aconteceu na Cancela de Austin, em Nova Iguaçu. Segundo testemunhas, a vítima foi atingida e arrastada pelo trem quando passava para atravessar de bicicleta pela linha férrea.

No local onde houve no acidente, as obras de um viaduto aguardam a conclusão há vários anos. De acordo com os moradores, acidentes frequentes são “normais” na localidade. Familiares relataram que o adolescente era um sonhador. “Ele não merecia isso, porque você não esperou só mais alguns segundos amigo? (sic). “Hoje acabamos te perdendo, a dor é grande, muito grande”, disse uma amiga nas redes sociais.

Reportagem: Antonio Carlos