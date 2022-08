Adolescente é apreendido com arma, munições e drogas em comunidade de Mesquita, na Baixada Fluminense

Um adolescente de 16 anos foi apreendido no final da manhã desta segunda-feira (15) em um dos acessos à comunidade

da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense, por agentes do 20º BPM (Mesquita).

Com o suspeito, foram apreendidos 01 pistola calibre. 9 mm, 01 carregador de 9 mm, 08 munições 400 papelotes de

crack, 64 pinos de pó e 37 tabletes de maconha.

De acordo com informações da corporação, uma guarnição do GAT (Grupamento de Ações Táticas) estava em patrulhamento na região quando teve a atenção voltada para um grupo que comercializava entorpecentes em uma bancada no meio da rua. Ao avistarem a chegada das viaturas, os criminosos empreenderam fuga e os policiais cercaram a área e capturaram o adolescente.